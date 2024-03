Une famille d'espions, au milieu de Musso et Dicker

Guillaume Musso ajoute 39.121 ventes à Quelqu’un d’autre, et conserve la 1ère position, ainsi que la 2e avec 75.886 exemplaires d’Angélique, en poche. Joël Dicker prend les 3e et 5e places avec 29.998 ventes d’Un animal sauvage, son dernier roman, et L’affaire Alaska Sanders, en poche, qui écoule 13.922 volumes. Voici pour les non-nouvelles.

Pour la suite, Les Yeux de Mona, par Thomas Schlesser cumule 12.504 exemplaires, s’installant à la 6e position. Aurélie Valognes passe sous la barre des 10.000 avec 9063 exemplaires de L’envol tandis qu’Anna Stuart et sa Sage-femme d’Auschwitz suit avec 8352 ventes (traduction : Maryline Beury).

Le roi de l’horreur, lui, décroche : 6983 tomes pour le Holly de Stephen King (traduction Jean Esch) et Delphine Horvilleur prend la 10e position avec Comment ça va pas ? – Conversations après le 7 octobre, vendu à 5678 exemplaires.

Côté arrivage, on recense 35 nouvelles entrées sur les 200 meilleures ventes passées au crible, exactement comme la semaine passée. Dont un certain Bret Easton Ellis : 2221 exemplaires de Les éclats (poche, traduction : Pierre Guglielmina), pour une 77e place et une autre petite nouvelle, Danielle Steel, qui écoule 2204 tomes de Les voisins (Poche, traduction : Alice Fombois), en 79e position.

Notons toutefois que le tome 11 de Spy Family débarque lui aussi dans le classement, à la 200e place, tout rond.

En revanche, coup dur pour Attracted — Attiré au cœur de ton passé, de Marzia Myers, qui chute de 92 places, pour camper à la 192e…

