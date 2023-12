Les 10 livres les plus vendus et les auteurs favoris des Français en 2023

Sans aucune surprise, le tome 40 d’Astérix, signé Fabcaro et Conrad a raflé la mise avec plus de 1,58 million d'exemplaires : la cuvée 2023 des aventures gauloises se hissera en fin de compte parmi les meilleures depuis la reprise en main des héros d'Albert Uderzo et René Goscinny.

Top 10 des ventes 2023 en nombre d'exemplaires

Astérix, L’iris blanc — Fabcaro et Didier Conrad, Ed. Albert René

Gaston Lagaffe, vol.22 Le retour de Lagaffe — Delaf, Dupuis

Veiller sur elle — Jean-Baptiste Andrea (prix Goncourt), L'Iconoclaste

Sur la dalle — Fred Vargas, Flammarion

Il nous restera ça — Virginie Grimaldi (poche), Le Livre de poche

Les douleurs fantômes — Melissa Da Costa (poche), Le Livre de poche

Les années glorieuses. Le grand monde — Pierre Lemaître (poche), Le Livre de poche

Son odeur après la pluie — Cédric Sapin-Dufour, Stock

Les années glorieuses. Le silence et la colère — Pierre Lemaître, Calmann-Levy

Mon mari — Maud Ventura (poche), Collection Proche

Ces dix ouvrages réunissent près de 4,5 millions d'exemplaires d'après nos données, pour un montant dépassant 61 millions d'euros.

La bande dessinée se taille la part du lion sur le podium, mais finalement, la littérature reste bien la gardienne des clefs. Et le format poche installe quatre titres sur les huit titres restants, de quoi démontrer combien les petites choses ont une grande importance.

Top 10 des ventes 2023 en valeur

Cette approche conserve l'essentiel des titres déjà présent dans les plus grandes réussites en volume, mais montre pour sa part quelques changements.

Asterix. vol. 40. l’iris blanc

Veiller sur elle

Sur la dalle

Gaston Lagaffe. vol. 22. le retour de Lagaffe

Les années glorieuses. Le silence et la colère

Son odeur après la pluie

Pagny par Florent — Florent Pagny

Captive. vol. 2 — Sarah Rivens

Une belle vie — Virgnie Grimaldi

Triste tigre — Neige Sinno

On atteint cette fois plus de 66,7 millions € de chiffre d’affaires, pour un peu plus de 4 millions d’exemplaires écoulés.

Grandes surprises et petite confirmations

Parmi les stars de cette année, Mélissa Da Costa connaît plus qu’un quart d’heure de gloire : avec quatre titres dans les meilleures ventes de 2023, elle prend la première place des ventes de littérature pour les auteurs francophones. Quatre poches (Les douleurs fantômes, Je revenais des autres en édition collector, Les faiseuses d’étoiles et La doublure, tout cela au Livre de Poche) ainsi qu’une nouveauté chez Albin Michel, Les femmes du bout du monde, et voici qu’elle détrône un certain Guillaume Musso, meilleur vendeur de 2022.

Annoncée à plus de 1,1 million d'exemplaires par Le Parisien, cette information ne nous a pas été confirmée par ses éditeurs : sur le seul territoire français, on estimerait plutôt les volumes à près de 745.000 exemplaires. Peut-être qu'en ajoutant les ventes numériques, ainsi que les territoires francophones (Québec, Belgique, Suisse), seraient grapillés quelque dizaines de milliers de plus. Mais le chiffre avancé par nos confrères semble assez enthousiaste – ce qui n'enlève rien à la réussite de cette autrice de 33 ans.

Par ailleurs, il est vrai qu’avec seulement deux parutions (Angélique et La Vie secrète des écrivains chez Calmann-Levy et L’inconnue de la Seine, au Livre de Poche), le romancier antibois s’est montré plus discret : il avait fait paraître six titres en 2022 (sans inclure audiolivre et éditions en gros caractères). Sur 2023, il aligne tout juste 40.000 exemplaires. Gare pour 2024 : deux titres sont déjà annoncés. Un nouveau roman, Quelqu’un d’autre et un poche, en collector d’Angélique, pour début mars.

Bankables, vous avez dit bankables ?

Virigine Grimadi recense plus de 600.000 ventes et talonne sa consœur : la romancière désormais publiée chez Flammarion avec Une belle vie compte cinq titres parus cette année – donc quatre en poche. Il nous restera ça, son dernier roman chez Fayard passé au Livre de poche frappe fort avec 325.000 ventes.

Dans le même ordre d’idée, une certaine Mortelle Adèle de Mr Tan et Diane le Feyer place quatre publications (en BD et autres), et aligne plus de 576.000 exemplaires : les aventures de la petite rouquine rock’n roll prennent ainsi la Xe place des meilleures ventes cumulées.

Enfin, côté manga, c’est Eiichirô Oda, avec les tomes 104, 105 et 106 de One Piece qui avoisine les 545.000 titres écoulés : aux aventures de Luffy s'ajoutent par ailleurs un calendrier de pirates et Sanji's food wars ! (avec Yuto Tsukuda, Shun Saeki Yuki Morisaki en contributeur et Julien Favereau en traducteur).

Pierre Lemaître, en trois ouvrages (aux deux premiers ajoutons Les Enfants du désastre), dépasse les 540.000 exemplaires, restant confortablement installé dans la catégorie best-seller.

Côté romans étrangers, c’est Colleen Hoover qui rafle la mise : avec cinq romans parus, elle occupe les charts au point de prendre la première place des meilleures de l’année en traduction, avec près de 540.000 exemplaires cumulés. Alternant poches et grands formats chez Hugo, ainsi qu'une intégrale poche chez HarperCollins, l'écrivaine américaine frappe fort.

Et pour quelques données de plus

En poursuivant la logique des ventes cumulées, ActuaLitté a établi un classement de 18 autrices et auteurs dont les ventes laissent rêveur.

Franck Thilliez (4 titres) : 346.000

Agnès Ledig (4 titres) : 286.000

Marc Levy (3 titres) : 283.000

Bernard Minier (2 titres) : 279.000

Lucinda Riley (3 titres) : 278.000

Ken Follett (2 titres) : 276.000

Scarlett St. Clair (2 titres) : 256.000

JK Rowling (réédition des 7 tomes de Harry Potter) : 242.000

Blue Lock (volumes 12 à 17) de Muneyuki Kenishiro : 236.000

Aurélie Valognes (2 titres) : 227.000

Dragon Ball d'Akira Toriyama (3 titres) : 217.000

My Hero Academia de Kohei Horikoshi (Tomes 36, 37 et 38) : 216.000

Éric Emmanuel-Schmitt (3 titres) : 194.000

Thomas Pesquet (3 titres) : 191.000

Amélie Nothomb (2 titres) : 191.000

Stephen King (4 romans) : 185.000

Agnès Martin-Lugand(2 titres) : 167.000

Morgane Moncomble (3 titres) : 148.000

Petit bonheur qu’on ne boudera pas, et que l’adolescent de Charleville-Mézières ne comprendrait pas : le beau livre signé d’un certain Arthur Rimbaud, Une saison en enfer - 1873 et autres poèmes a presque atteint les 15.000 lecteurs. Il est vrai que pour l’occasion, les éditions Gallimard ont monté un duo avec Patti Smith (sur une traduction de Claire Desserrey) pour enrichir les textes d’Arthur.

Un recueil de poésie en édition collector qui pointe dans les meilleures ventes de l’année, voici qui réjouit.

