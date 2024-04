Un philosophe forain dans sa cabane au fond des bois

Le tout fait à la main et sans colorants de synthèse. On a connu ce dialecticien des bords de route enseignant en prison, barde de la sagesse voyoute et de la gymnosophie, féministe contemplateur et promoteur du gitanisme, on le découvre, pour ce sixième esclandre jovial au Dilettante, coureur des bois solitaire épris de la vie sylvestre, de sa faune fragile, de ses émois végétaux et de ses rôdeurs espiègles.

De la camaraderie avec les sangliers à la patience des arbres, il nous dépeint les fastes forestiers avec une émotion d’accoucheur. Notre maïeuticien assiste au monde, à son souffle, à sa pousse, à ses drames minuscules et cela suffit. Mais Guyard s’appelle Guyard et la volée de bois vert (en vieux germain, Guyard c’est l’amateur de bois dur) n’est pas qu’un vain mot : sont dûment rossés tous les graphomanes eschatologiques qui attendent que la fin du monde arrive, les débitants en ensauvagement, les ermites télévisuels, les négociants en quotidien rugueux et autres disciples approximatifs de Muir et Thoreau.

Ceux-là écopent de pages d’une drôlerie titanesque. N’est pas oublié, non plus, le sage de service aux extases tarifées. Quelques « drôles très solides » sauvent néanmoins l’espèce, notamment ce gardien de chèvres qui de son troupeau a fait un harem. Heureux qui peut. Guyard le prouve : on n’a qu’à s’asseoir, respirer avec le monde et écouter sa barbe pousser.

Les éditions Le Dilettante nous en proposent les premières pages en avant-première :

Passé le mitan de sa vie, le philosophe Alain Guyard décide d’acquérir une cabane de berger paumée dans la garrigue. Il y fait retraite et en ébauche des leçons de sagesse, profondes et simples : comment se réconcilier avec la nature, retourner à l’essentiel et chier dans la pampa nonobstant l’absence de toilettes sèches.

À LIRE - Capitaine Love, le retour : "L'écriture c'est l'immaturité du langage"

Et en prime, trois questions au décravateur de concepts :