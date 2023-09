La légende raconte qu'un café tokyoïte très particulier propose une expérience unique : voyager dans le passé... Une idée qui séduit les clients. Ainsi Gôtarô voudrait-il revoir un ami décédé il y a plus de vingt ans ; Yukio, dire à sa mère combien il aurait voulu être plus proche d'elle ; Kurata, retrouver la jeune fille qu'il aurait aimé épouser ; Kiyoshi, un vieil enquêteur, offrir à sa femme le plus précieux des cadeaux... Véritable best-seller en France, traduit dans plus de trente pays, Tant que le café est encore chaud a touché les lecteurs du monde entier. Le charme opère à nouveau avec Le Café du temps retrouvé, un petit bijou d'émotion qui nous invite à savourer la vie au présent. En bonus, découvrez un extrait du nouveau roman de l'auteur, Le Café où vivent les souvenirs, publié chez Albin Michel.