La fille qui s'échappa d'Auschwitz

En franchissant les portes d'Auschwitz, Mala comprend que personne ne quitte jamais le camp vivant. Profitant de sa position d'interprète pour grapiller ce qu'elle peut, elle refuse de laisser la mort triompher et tente d'aider ses codétenues. Mais c'est en rencontrant Edward, ancien combattant et prisonnier politique, que son espoir renaît réellement. Selon lui, malgré les barbelés, les projecteurs et les mitraillettes, il y a une issue. Ils se font alors une promesse : ils s'enfuiront ensemble, ou ils mourront ensemble. L'histoire vraie de Mala Zimetbaum et Edward Galinski est l'une des plus grandes histoires d'amour du XX ? siècle.