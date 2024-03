Guillaume Musso ne laisse aucune chance à Joël Dicker

Juste derrière, le même cas de figure se présente pour les deux dernières sorties en poche de ces auteurs. Angélique de Guillaume Musso est 3e avec 41.741 ventes. Loin derrière, L'affaire Alaska Sanders de Joël Dicker est 4e avec 18.846 achats.

Thomas Schlesser ne peut lutter avec ces deux habitués des classements, il se place 5e en vendant tout de même 15.261 exemplaires des Yeux de Mona pour sa 6e semaine de commercialisation. Holly, de Stephen King (traduit par Jean Esch), est 7e avec 10.794 nouveaux lecteurs.

Les versions poche sont toujours les stars de cet hiver : L'envol d'Aurélie Valognes est 6e avec 11.303 ventes ; La sage-femme d'Auschwitz d'Anna Stuart (traduit par Maryline Beury) entre directement en 8e place avec 7394 ventes ; La tresse de Laetitia Colombani pointe à la 10e position avec 6798 exemplaires écoulés.

Juste devant, Comment ça va pas ? Conversations après le 7 octobre de Delphine Horvilleur vend 6827 exemplaires et se place 9e.

Enfin, parmi les meilleures remontées de la semaine, Dune de Frank Herbert profite du succès de son adaptation au cinéma pour gagner 110 places. L'œuvre culte de science-fiction est 43e avec 3435 ventes. Deux versions poche du roman, ainsi que le tome 2, Le messie de Dune, en grand et petit formats, sont également dans le top 200.

Dans le coin supérieur droit de l'article, un bouton "Imprimante" vous permet de transformer l'affichage à l'écran en un document ou un fichier. Plongez dans l'univers captivant des listes, des tendances du marché et même des petites histoires sur les actions, car chaque liste mérite une pause divertissante.

Mais ce n'est pas tout ! Grâce au code-barre, un simple balayage et hop, votre commande est directement effectuée auprès du diffuseur. Qui aurait cru que l'innovation pouvait être aussi simple qu'un guide de montage de meuble scandinave ?

Un grand merci à notre partenaire, Edistat, pour ces pépites d'information. Pour les plus aventureux, certains articles contiennent un lien pour une dégustation rapide. Vous êtes un éditeur en quête de visibilité ? Pas de souci ! Envoyez un email à avantparution@actualitte.com, et notre équipe d'experts prendra les choses en main. Après tout, qui a besoin d'un super-héros quand on a une équipe aussi efficace ?

Crédits image : Qsdfg75, CC BY-SA 4.0 / Krimidoedel, CC BY-SA 4.0