Les imbuvables de Julia Wertz : la sobriété en rotant

Chaque année en janvier, une bonne partie du monde se lance le défi du Dry January, le mois sans alcool. Et chaque année, en février, la Belgique (moins ambitieuse) lance sa tournée minérale sur le même principe (avec deux ou trois jours d'abstinence en moins, selon les années), en mars les musulmans ont fait le ramadan. Bref, comme personne ne semble se priver d'alcool en ce moment, avril me semble le moment tout indiqué pour se plonger dans Les imbuvables de Julia Wertz, ce pavé très joliment publié en français par les éditions de l'Agrume (dans une traduction d'Aude Pasquier).

Si vous ne connaissez pas encore Julia Wertz, il est grand temps de rattraper cette erreur. Vous pouvez la laisser vous entraîner à la découverte des bâtiments les plus méconnus de New York dans Les entrailles de New York (L'Agrume, 2019) ou vous raconter les déboires qui ont accompagné son déménagement dans la ville grâce à Whiskey & New York (L'Agrume, 2016), mais le plus simple et naturel est sans doute de commencer par le recueil intégral de ses premières histoires courtes regroupées dans Le Musée de mes erreurs (L'Agrume, 2021).

Quel que soit votre choix, vous trouverez ce qui fait tout le piment de cette autrice attachante : des dessins d'architecture minutieux et léchés, qui contrastent avec des personnages simplistes aux grands yeux perdus, mais surtout une franchise à toute épreuve, qui livre sans filtre la réalité d'une fille qui vit à côté de ses pompes, qui se murge et se défonce sans compter, qui a l'impression de toujours mal s'y prendre et qui n'a pas vraiment tort à ce sujet...

La même, mais sans l'alcool

Dans Les imbuvables, Julia Wertz se livre à un exercice de détricotage dans le plus grand désordre de son chemin vers la sobriété. La question qu'on se pose n'est pas de savoir si elle va tenir, mais plutôt si elle va garder le même rythme de vie trash, mal cadré, le même goût pour les répliques à ne pas sortir, pour les pieds dans le plat et les besoins de silence et de solitude. Fort heureusement, c'est toujours le cas.

Julia Wertz sans le Whisky, c'est toujours aussi drôle, étonnant, alambiqué. A force de la lire (et de la plaindre, alors qu'elle ne s'apitoie jamais sur son sort, mais on ne peut s'empêcher de le faire à sa place), à force de la fréquenter planche après planche, on a l'impression de retrouver une vieille copine, un peu compliquée, un peu maladroite, mais tellement drôle et surprenante, qu'on aurait du mal à s'en passer.

Pas de leçon de morale au sujet de la dépendance, pas de recette miracle non plus, et pourtant cet épais album bourré de conversations, de réflexions, d'explorations urbaines, tantôt en surface tantôt dans les sous-sols, est une errance jubilatoire, déconcertante par moments, jouissive très souvent, en compagnie d'une autrice qui se sent vieillir, ou qui voit les autres mûrir et en déduit qu'elle doit changer aussi, mais qui ne cesse de se poser des questions, là où tous les autres ont déjà trouvé des réponses.

Sous ses dehors d'adolescente éternelle, Julia Wertz pose sur le monde qui l'entoure un regard implacable, dépouillé de bien des illusions et on prend goût, avec elle, à explorer le drôle d'univers qui est le nôtre par les chemins de traverse, sous les trottoirs, dans les bâtiments abandonnés, dans les rues désertes. Un voyage qui mérite largement le détour.