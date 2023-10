Vive la Reine des citrouilles

Sally Skellington est devenue officiellement la nouvelle Reine des Citrouilles après son union avec son véritable amour, Jack. Mais si Sally adore Jack de tout son être de tissu, elle ne peut en dire autant de son nouveau rôle de reine de la ville d'Halloween. Se retrouvant sous le feu des projecteurs et devant faire face à toute sorte de tâches incombant à la reine, elle ne peut s'empêcher de se demander si elle n'a pas échangé une captivité contre une autre, aussi dorée soit-elle. Mais quand, avec Zéro, elle découvre accidentellement une porte longtemps cachée menant à un ancien royaume appelé la ville des Rêves, elle déclenche sans le savoir une série d'événements sinistres qui mettront en péril son avenir en tant que Reine des Citrouilles et l'avenir de la ville d'Halloween. Sally parviendra-t-elle à découvrir ce que cela signifie d'être fidèle à elle-même et pourra-t-elle sauver la ville qu'elle a appris à appeler sa maison ? Ou son futur se transformera-t-il en son pire cauchemar ?