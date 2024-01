Le calme après la tempète, et toujours le même trio en tête

P

Derrière l'inébranlable trio de tête, l'ordre n'est pas tellement bouleversé non plus. La tresse (Livre de poche) cartonne en librairie autant qu'au cinéma, puisque le roman de Laetitia Colombani pointe en 4e position en vendant 13.699 exemplaires. Son odeur apres la pluie (Stock) et Triste tigre (P.O.L) sont 7e et 8e avec 10.289 et 9846 ventes.

Eiichiro Oda place le tome 106 de One Piece en 5e position (13.513 ventes). L'Histoire de Jérusalem de Vincent Lemire et Christophe Gaultier attire 10.432 nouveaux lecteurs, ce qui lui permet de se maintenir à la 6e place.

Mortelle Adèle fait de la résistance. Si son tome 20, J'apocalypse grave !, semble définitivement exclu du top 10 (13e avec 8022 ventes), Mortelle Adèle et les reliques du chat-lune le réintègre cette semaine en se hissant à la 9e place, grâce à 9815 exemplaires vendus.

Enfin, 13 à table, recueil de nouvelles dont les revenus générés reviennent aux Restos du Coeur, profite des derniers restes de la magie de Noël pour accrocher la 10e place avec 9167 ventes.

Un marché qui a donc sérieusement — et très logiquement – ralenti à partir du 25 décembre puisque les 200 meilleures ventes cumulent 705.391 exemplaires écoulés pour 9.530.541 € générés contre 2.090.614 exemplaires et 43.096.489 € pour la semaine précédant Noël. Preuve, s'il en fallait, que cette période est déterminante pour les points de ventes.

Dans le coin supérieur droit de l'article, un bouton "Imprimante" vous permet de transformer l'affichage à l'écran en un document ou un fichier. Plongez dans l'univers captivant des listes, des tendances du marché et même des petites histoires sur les actions, car chaque liste mérite une pause divertissante.

Mais ce n'est pas tout ! Grâce au code-barre, un simple balayage et hop, votre commande est directement effectuée auprès du diffuseur. Qui aurait cru que l'innovation pouvait être aussi simple qu'un guide de montage de meuble scandinave ?

Un grand merci à notre partenaire, Edistat, pour ces pépites d'information. Pour les plus aventureux, certains articles contiennent un lien pour une dégustation rapide. Vous êtes un éditeur en quête de visibilité ? Pas de souci ! Envoyez un email à avantparution@actualitte.com, et notre équipe d'experts prendra les choses en main. Après tout, qui a besoin d'un super-héros quand on a une équipe aussi efficace ?

Crédits photo : Astérix / Hachette — Gaston / Dupuis — ActuaLitté, CC BY SA 2.0