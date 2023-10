Le château des secrets Tome 3 : Les coeurs apaisés

L'AUTEURE AUX 5 MILLIONS DE LECTRICES Septembre 2018. Victoire a passé un été paisible et se prépare à son accouchement dans la sérénité retrouvée. Mais alors que tous pensaient le calme définitivement revenu dans la région, une nouvelle jeune fille connaît un sort funeste. Parvenue miraculeusement à échapper à ses ravisseurs, elle a juste le temps de prononcer quelques mots énigmatiques avant de décéder des suites de ses blessures. Victoire, qui était au lycée avec la victime, apprend cette tragédie après avoir mis au monde une petite fille. Déjà éprouvée par un accouchement difficile qui aurait pu lui être fatal, cette nouvelle est un véritable choc. Et lorsque de nouvelles menaces sont proférées par Bastien Mongenot, qui affirme que Victoire et sa fille sont les prochaines cibles de l'organisation criminelle qui sévit depuis des années dans la région, la jeune femme comprend que le cauchemar recommence. Craignant pour son enfant et ne sachant plus à qui se fier, Victoire quitte sa chère Bourgogne. Mais malgré son exil, la jeune femme refuse de cesser de se battre. Soutenue par Emmanuel, pour qui ses sentiments évoluent peu à peu, elle se lance en quête de la vérité, quel qu'en soit le prix. Un dernier tome sous tension, riche en suspense et en émotion, qui lève enfin le voile sur les derniers mystères du château des secrets.