My missing piece. Tome 1

Liam, 25 ans et Luna, 23 ans, s'aiment depuis leur plus tendre enfance, jusqu'au jour où tout bascule... Leurs promesses rompues, ils se séparent meurtris. Liam n'arrive pas à comprendre pourquoi Luna ne l'a pas soutenu au moment le plus difficile de sa vie. Il n'arrive pas à comprendre les raisons qui font que Luna lui a tourné le dos du jour au lendemain. Sept ans plus tard, les deux protagonistes vont être de nouveau réunis mais leurs ressentiments restent tenaces. Quelles sont les véritables raisons de leur séparation ?