Le mariage presque parfait d'une accro à Noël. Romance de Noël

Zoe est aux anges : Ethan et elle vont se marier. Entre l'accro à Noël et son Scrooge, c'est l'amour fou, et le projet qui les attend va l'être encore plus : s'unir pendant les fêtes de fin d'année. Pendant un an, Zoe s'est donnée corps et âme pour pré - parer la cérémonie de ses rêves. Alors, lorsque le couple s'apprête à rejoindre Snowflakes Garden à quelques jours des noces, tout est réglé comme du papier à musique... à un détail près. Retenu à New York à la dernière minute par son travail, Ethan se voit contraint de reporter son départ et c'est Susan, sa mère, qui accompagne Zoe pour l'aider dans les derniers préparatifs. Le problème ? Elle a Noël en horreur. A mesure que le grand jour approche, des tensions commencent à apparaître entre les deux familles. Entre désaccords et coups bas, Zoe va rapidement réaliser que le mariage qu'elle avait idéalisé sera loin d'être parfait.