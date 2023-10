À peine arrivés, One Piece et Agnès Martin-Lugand en tête des ventes

Mieux, le duo place deux titres dans le top 10, pour leur grand retour : le Sanji's food wars! d'Eiichiro Oda, Yūto Tsukuda et Shun Saeki est au pied du podium (Glénat, 11.292 ex.), l'édition poche de La déraison de la seconde à la 6e place (Pocket, 8316 ex.). La prochaine fois que tu mordras la poussière de Panayotis Pascot sort donc du podium pour s'installer à la 5e position (-3, Stock), Amélie Nothomb et son Psychopompe du top 10 (12e pour un -7, Albin Michel).

À noter, une belle chute pour tous les titres du programme du Bac 2024, un beau +12 pour l'adaptation du Nom de la rose d'Umberto Eco par Milo Manara (13e place, Glénat), +44 pour Nous irons mieux demain de Tatiana De Rosnay (17e position, Pocket), ou encore un splendide +54 pour l'essai de Frédéric Lenoir sur le nécessaire Carl Gustav Jung (45e position, Le Livre De Poche).

Le top 3 des librairies, enfin : le tome 105 du manga One Piece d'Eiichiro Oda (20.055 ex.) au sommet, suivi de Sanji's food wars! du même et ses acolytes (5600 ex.), devant La prochaine fois que tu mordras la poussière, de Panayotis Pascot (-2, 4954 ex.).

Dans le coin supérieur droit de l'article, un bouton "Imprimante" vous permet de transformer l'affichage à l'écran en un document ou un fichier. Plongez dans l'univers captivant des listes, des tendances du marché et même des petites histoires sur les actions, car chaque liste mérite une pause divertissante.

Mais ce n'est pas tout ! Grâce au code-barre, un simple balayage et hop, votre commande est directement effectuée auprès du diffuseur. Qui aurait cru que l'innovation pouvait être aussi simple qu'un guide de montage de meuble scandinave ?

Un grand merci à notre partenaire, Edistat, pour ces pépites d'information. Pour les plus aventureux, certains articles contiennent un lien pour une dégustation rapide. Vous êtes un éditeur en quête de visibilité ? Pas de souci ! Envoyez un email à avantparution@actualitte.com, et notre équipe d'experts prendra les choses en main. Après tout, qui a besoin d'un super-héros quand on a une équipe aussi efficace ?

Crédits photo : Eric Garault (Pascoandco) / Matias North (Unsplash) / Arm Storage (CC BY-SA 2.0)