Le printemps est arrivé en librairies

Histoire de mettre tout le monde d’accord, Eiichirô Oda prend la première place avec le tome 107 de One Piece (trad. Djamel Rabahi et Julien Favereau). Le Héros de la légende écoule directement 46.147 exemplaires, laissant la concurrence loin, très loin derrière. Et c’est la fête chez Glénat.

Alors, grand nettoyage, certes, mais certains s’accrochent comme Mélissa Da Costa, et ses femmes du bout du monde qui alignent encore 16.211 ventes. Quelle ténacité ! Manu Larcenet prend la 3e place du podium avec La Route, et 16.301 volumes de mieux.

Il vous semble que l’on oublie quelqu’un ? Mais non, Guillaume Musso et Guillaume Musso se suivent de près : pour Angélique, 4e place et 15.766 ex. et pour Quelqu’un d’autre qui suit, 14.404 ex. Soulagés ?

Alors voyons la suite : Gege Akutami rentre en 6e position : Jujutsu Kaisen Tome 23 —L’étoile et l’énergie (trad. Fédoua Lamodière et Jean-Baptiste Philip-Courty ; adaptation Clair Obscur) s’écoule à 13.326 tomes, passant, pour l’occasion devant… Joël Dicker. Eh oui, Un animal sauvage réduit la voilure avec 12924 ventes, pour une 7e place. Spoiler alert : L’Affaire Alaska Sanders n’est plus dans le top 10.

Mais alors qui ? Eh bien un adepte du polar, Bernard Minier arrive dans le classement : Les effacées se vendent à 11.730 exemplaires. Enfin, on retrouve de vieux copains : Spy Family tome 12 de Tatsuya Endo (traduction Satoka Fujimoto et adaptation par Nathalie Bougon), s’est vendu à 11.586 exemplaires quand Morgane Moncomble prend la 10e place : le tome 3 de Seasons, Un printemps pour te succomber, fait 9772 heureux.

Enfin, séquence Romance : signalons l’entrée excessivement discrète, mais arrivée tout de même, à la 200e position de Twisted Tome 3 — Twisted Hate d’Ana Huang (trad. Charline McGregor). 1417 tomes.

Allez, passons à l’odieux instant favori : la descente aux enfers ! Et c’est une petite Martine qui est appelée à subir la dégringolade hebdomadaire : le nouvel album Martine à Paris, d’après l’œuvre de Gilbert Delahaye, perde 101 places pour atterrir à la 144e position. Les 7921 ventes globales, depuis le 20 mars n’atténuent pas le coup… Après, il suffit d'ouvrir le BD pour avoir surtout envie de la refermer illico...

Crédits photo : Cerisiers en fleurs du Parc de Sceaux - ActuaLitté CC BY SA 2.0