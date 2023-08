Tom, un jeune ingénieur, se retrouve confronté dans son pays à une situation inquiétante qui sème la peur au sein de la population. Dans ce contexte inédit, des mesures sont adoptées par le pouvoir, contraignantes et liberticides. Tom est alors pris dans la tourmente des événements. Mais un ami grec va lui ouvrir les yeux : les craintes des uns sont en réalité très utiles à d'autres. C'est en découvrant des vérités parfois dissimulées que l'on peut se réapproprier sa liberté... Le Réveil nous le prouve et nous fait voir le monde autrement. Laurent Gounelle veut éveiller les consciences et dénoncer la manipulation des masses par la peur, qui menacerait notre démocratie. Ouest-France. Un roman dystopique documenté, distrayant, qui se lit comme un thriller. France-Soir.