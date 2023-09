L'automne appartient à Morgane Moncomble 

Exit de la première marche du podium la pièce de Jean-Luc Lagarce, au programme du Bac, Juste la fin du monde (-7 places, 7909 ex. cédés ; Flammarion), quand Les Cahiers de douai d'Arthur Rimbaud, autre oeuvre du programme du baccalauréat, est 4e dans l'édition Hatier (-1), et 6e dans celle de Belin Education (=).

La remontée spectaculaire est pour Le Prix littéraire Le Monde 2023, Neige Sinno, et son Triste Tigre, qui gagne 52 places pour s'installer en 7e position (8036 ex. vendus, et 19.282 ex cumulés). Autre belle progression, plus loin dans le classement, L'amour de François Bégaudeau (3318 ex. vendus et 16.856 ex. cumulés ; Verticales), qui fait un +95 places et s’établit en 55e position.

À noter dans le top 10, la troisième position du tome 11 de la BD Solo leveling (11.599 ex. écoulés ; Kbooks), de Chugong et Dubu, paru le même jour que le titre de Morgane Moncomble, et qui entre ainsi dans le classement.

Mais aussi Amélie Nothomb qui s'accroche à sa 5e place (+8551 ex. et 63.923 ex. cumulés), l'increvable Mon Mari de Maud Ventura qui le retrouve (+13), et le trio de tête en librairie : La prochaine fois que tu mordras la poussière de Panayotis Pascot avec 6912 ex. vendus en première place, Triste tigre de Neige Sinno en deux avec 5747 ex., et Un automne pour te pardonner de Morgane Moncomble en trois, avec 5109 ex.

Crédits photo : Bernard Spragg. NZ / Domaine public