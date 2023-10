Lore Olympus - Tome 5

La suite de la réécriture contemporaine à succès de l'histoire la plus connue de la mythologie grecque : l'enlèvement de Perséphone par Hadès ! C'est l'anniversaire de Perséphone et elle reçoit le cadeau ultime : Hadès lui avoue ses sentiments, menant à leur premier baiser. Mais cela ne facilite pas nécessairement les choses pour la déesse du printemps, car Apollon la force à fuir, ne comptant pas la laisser être heureuse avec Hadès... Et il n'est pas le seul. Menthé veut se venger de sa rupture avec Hadès et fait équipe avec Thanatos et Thétis pour trouver et dévoiler le secret de Perséphone, "celle qui apporte la mort" , à Zeus. Hadès, Artémis, Héra, Eros et Hermès forment à leur tour une autre bande, improbable, pour partir à la recherche de Perséphone et lui éviter d'être jugée. Est-ce trop tard pour la sauver ?