La rentrée scolaire supplante la rentrée littéraire

Du 4 au 10 septembre, beaucoup d’agitation et de perturbation dans la force : Panayotis Pascot s’installe à la 2e place (18.208 ventes pour La prochaine fois tu mordras la poussière) suivi par une certaine Olympe de Gouges et sa Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne (15.223 ventes). Magnard place en 4e place un ouvrage d’apprentissage de l’anglais, I bet you can (14.038 ventes), qui dépasse Psychopompe d’Amélie Nothomb (13.686 ventes).

Scolarité toujours, Manon Lescaut et l’Abbé Prévost entrent à la 6e place : 12.662 exemplaires écoulés pour l’infortunée Manon, que Colette talonne avec Sido (12.438 exemplaires). Sorj Chalandon, lui, perd 2 places : son Enragé s’écoule à 11.736 exemplaires, tandis qu’Arthur Rimbaud, pour ses Cahiers de Douai, occupe la 9e position (11.567 exemplaires).

Titeuf ferme le bal de ce top 10 : 10.761 ventes pour Suivez la mèche. Mais le top des ventes de la semaine passée est résolument scolaire : entre Molière, Grévisse, Gargantua et autres manuels de grammaires, on ajoute à cela des dictionnaires et Marivaux…

Dans le coin droit, en début d'article, vous trouverez un bouton "Imprimante", pour métamorphoser votre écran en document ou en fichier. Explorez le monde fascinant des listes, des mouvements du marché, et... des anecdotes sur les stocks (car chaque liste mérite un moment de détente) !

Mais il y a plus ! Avec le QR astucieux, un rapide scan et voilà, votre achat est validé par le distributeur. Qui a pensé que l'innovation était aussi ardue qu'une notice de montage d'armoire nordique ?

Un immense hommage à notre allié, Edistat, pour ces informations savoureuses. Et pour les plus intrépides, certains textes offrent un hyperlien pour une petite dégustation. Vous êtes éditeur et votre travail manque d'aperçu ? Pas d'inquiétude ! Un message à avantparution@actualitte.com, et nos experts gèrent la situation. En fin de compte, pourquoi vouloir un justicier quand on possède une équipe aussi dynamique ?

Crédits photo : Ivan Aleksic / Unsplash