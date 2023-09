Après le succès de "Vivre et Renaître chaque jour" le nouveau livre de Patrick Sébastien Et si on faisait un pas en en arrière pour mieux aller de l'avant ? La " nostalvie "... tu veux dire la nostalgie, Patrick ? Non la " nostalvie " c'est différent. Quelle différence ? La nostalgie chronique est une aigreur, elle est grise. C'est du soleil derrière et du brouillard devant. La " nostalvie " est rose, c'est du soleil toujours. C'est se rappeler qu'un coup d'oeil dans le rétro est le moyen le plus sûr de déboîter sans risque. Il ne s'agit pas de refuser le progrès et la marche inexorable du temps mais juste de picorer des bouts d'avant pour mieux nourrir l'après ! Avec sa verve et sa sensibilité à fleur de peau, Patrick Sébastien revient sur les cent vies qu'il a vécues. Passionnantes, vibrantes, riches d'émotions, libres surtout. Il était une fois... un passé libre et lumineux ! Dans une époque qui se replie, juge, affronte avec angoisse les enjeux de demain, c'est la belle promesse qu'il fait à ses lecteurs : " Peut-être qu'au bout du conte, tu y trouveras le tien... "