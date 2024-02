Dragon ball en tête, les mangas quadrillent le marché

Le tome 38 de l'oeuvre de Kohei Horikoshi, My Hero Academia, perd une place mais reste sur le podium, avec 12.774 ventes. Les mangas ont la côte cette semaine, 9223 exemplaires du tome 18 de Blue Lock se sont écoulés, ce qui le place en 10e position.

Autre nouvelle sortie, Zero contrainte pour rester jeune : il n'y a pas d'age pour commencer ! 35 astuces pour vivre mieux et plus longtemps, de Jimmy Mohamed, attire 9490 lecteurs en quête du sérum de jouvence dans les librairies.

Pour le reste du classement, on retrouve les mêmes têtes que la semaine dernière, avec les habitués de ce début d'année. La vague Sylvain Tesson se tasse, l'écrivain est 4e avec 12.395 ventes pour son Avec les fées. Agnès Ledig gagne 3 places avec 10.337 nouveaux exemplaires vendus du poche d'Un abri de fortune.

Pour leur 5e semaine d'exploitation, le poche de Trois vies par semaine de Michel Bussi (10.101 ventes) et le tome 1 de Lakestone de Sarah Rivens (9760 ventes) perdent respectivement 2 et 4 positions pour se placer 6e et 7e. Enfin, c'est une chute de 3 étages pour Les yeux de Mona de Thomas Schlesser, 9545 exemplaires écoulés pour s'accrocher à la 8e position.

Un marché qui perdure dans son instabilité : ce sont 41 nouvelles entrées qui figurent dans les 200 meilleures ventes de cette semaine. À noter qu'à la 98e place, l'édition de poche de L'étranger d'Albert Camus (2229 ventes cette semaine), vieille de près de 12 ans, est le doyen de ce classement.

Crédits image : Toei Animation / Toonami