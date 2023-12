Lagaffe et les Gaulois d'Astérix se tirent toujours la bourre

Et aucun changement pour les 4e et 5e places non plus, puisque le recueil solidaire 13 a table ! garde sa position avec 17.273 exemplaires vendus. Le Prix Femina de Neige Sinno, Triste tigre (P.O.L), est juste derrière avec 16.020 nouveaux lecteurs.

Des soupçons de dopage planent sur Mortelle Adèle. Cette dernière aurait piqué sa potion à Asterix. Depuis, son rythme ne baisse pas et il est impossible de la déloger du top 10. Mortelle Adèle et les reliques du chat-lune et J'apocalypse grave ! gagnent même chacun une position et se placent 5e et 9e avec, respectivement, 15.328 et 13.724 ventes.

Son odeur après la pluie, l'histoire d'amour entre un homme et son chien de Cédric Sapin-Defour (éditions Stock), se vend 14.361 fois et prend la 7e place. La tresse de Laetitia Colombani profite de la sortie en salle de son adaptation cinématographique pour se placer en 8e position avec 13.747 exemplaires vendus.

Enfin, l'actualité tragique au Moyen-Orient attise la curiosité des lecteurs. Ils sont 11.702 nouveaux à avoir voulu se plonger dans l'Histoire de Jérusalem, bande dessinée de Vincent Lemire et Christophe Gaultier aux éditions Les Arènes, ce qui fait d'elle le 10e titre le mieux vendu.

Cette semaine, 31 nouvelles entrées dans le top 200 des meilleures ventes. Parmi elles, Les naufragés du Wager de David Grann (Éditions Du Sous Sol) se place en 200e position avec 2064 exemplaires écoulés, et le tome 17 de Blue lock par Muneyuki Kaneshiro et Yûsuke Nomura prend la 21e place avec 7936 ventes.

Crédits photo : Éditions Albert René/Goscinny-Uderzo