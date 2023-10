Thomas Pesquet en orbite avec les monstres de Marc Levy

Melissa Da Costa, avec le poche de La Doublure, tient bon sur ses positions : avec 13.901 ventes, elle coiffe sans trop de peine Ken Follett, dont les 12.054 exemplaires de Les armes de la lumière (trad. Odile Demange, Valentine Leÿs, Christel Gaillard-Paris et Renaud Morin) résistent bien. One Piece t.105 perd deux places, avec 11.841 ventes — mais depuis sa sortie, ce sont 117.433 volumes qui se sont écoulés. Tout est relatif.

De la 6e à la 8e place, débarque ainsi La Symphonie des monstres, dernier roman de Marc Levy dont la sortie fut menacée : 11.712 exemplaires pour l’ouvrage, qui se place devant un certain Thomas Pesquet. Ma vie sans gravité (ni trop de légèreté non plus) a conquis 10.675 lecteurs.

Enfin, Twisted Tome 1 : Twisted Love d’Ana Huang (trad. Charline McGregor) atteint les 10.406 exemplaires, pour le plus grand plaisir de Hugo Roman.

La suite se situe donc sous la barre des 10.000 ex. : Identités croisées de Harlan Coben (trad. Roxane Azimi) grimpe doucement dans le classement et avec 3 places de mieux s’installe en 9e position. La Danseuse de Patrick Modiano avance du même nombre de cases, et ferme le bal des 10 meilleurs vendeurs.

Du reste, ce sont encore 46 nouveautés qui font leur entrée dans le top 200 des ventes : notons à ce titre l’étrange entrée de Corto Maltese : La Reine de Babylone. Martin Quenehen et Bastien Vivès, marchant dans les pas d’Hugo Pratt, entrent… à la 200e place pile poile. 1624 exemplaires pour un titre sorti le 18 octobre, peu encourageant.

Autre incongruité : La romance presque parfaite d’une accro à Noël, signée Laura S. Wild, s’accroche à sa 196e position, pour la seconde semaine consécutive. 1652 ventes, que ne ferait-on pas pour demeurer dans le classement ?

La plus forte progression de la semaine 42, c’est Jean-Claude Mourlevat qui l’effectue : La rivière à l’envers t.1 — Tomek grimpe de 106 places à la 92e avec 2529 exemplaires hebdomadaires. La plus grande chute, c’est Jamy Gourmaud qui l’encaisse : 100 places perdues pour 366 jours avec Jamy : on en apprend tous les jours, qui vend 1777 ex. pour la 171e position.

Crédits photo : NASA / Unsplash