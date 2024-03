Morgane Moncomble, enfant prodige de la New Romance

Évidemment, Guillaume Musso reste en embuscade : Quelqu’un d’autre reste 2e et Angélique, 3e, avec respectivement 24.412 et 24.134 exemplaires. Mais cette situation fait sortir Joël Dicker du podium : Un animal sauvage, avec 20.043 ventes, prend la 4e place du classement. Spy Family tome 12 de Tatsuya Endo (traduction Satoka Fujimoto et adaptation par Nathalie Bougon), perd également une place avec 19.727 exemplaires écoulés…

Mais, dans l’ensemble, le Top 10 n’évolue pas beaucoup : Les Yeux de Mona, par Thomas Schlesser, s’écoule à 14.416 tomes et conserve la 6e position. En revanche, L’affaire Alaska Sanders, en poche, chute encore un peu plus et tombe en 7e position, avec tout juste 10.402 ventes.

Anna Stuart et sa Sage-femme d’Auschwitz suit avec 9436 ventes (traduction : Maryline Beury), quand Aurélie Valognes affiche 7290 ventes de L’envol. En revanche Tokyo Revengers Tome 29 — de Ken Wakui (traduction Teddy Dumont), s’installe directement à la 10e place : 6143 exemplaires dans la besace de Glénat !

34 nouveautés, qui débarquent dans les 200 meilleures ventes de la semaine passée, représentent 92.274 exemplaires — une donnée que nous observerons plus spécifiquement désormais, à la demande des lecteurs. Parmi ces titres, le tome 19 de Mortelle Adèle, Face de beurk, qui arrive… à la 177e position : étonnant pour les ouvrages de Mr Tan et Diane Le Feyer.

Fait notable : sept ouvrages conservent leur place de la semaine passée. Là encore, nous prendrons ce point en considération dans les prochaines analyses des ventes. On ne parle pas encore d’immobilisme, mais ce point méritera d’être suivi.

Quant à la dégringolade de la semaine, c’est François Sureau qui l’a connue : il perd 105 places pour atterrir à la 180e, avec son ouvrage… S’en aller. Tout un programme ?

