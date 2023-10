Mémoires de la forêt - Tome 3 - L'Esprit de l'hiver

L'hiver et son manteau se sont posés sur la forêt. Les jours sont froids et les nuits sont longues, mais, comme chaque année à l'approche de la fête de Yule, les habitants de Bellécorce se réjouissent : les boutiques regorgent de jolies choses, les gourmandises se préparent, et beaucoup prennent la direction du Grand Nord. C'est tout là-haut, dans les dangereuses vallées de Sombrehiver, que Pimprenelle et Séraphin Renard sont allés chercher un cadeau pour Bartholomé, leur fils à la santé fragile. Mais ils ne reviennent pas le jour prévu... Pour les retrouver, Bartholomé embarque avec son oncle Archibald sur l'Etoile de Bellécorce, un légendaire train à vapeur. Alors qu'à bord les évènements étranges se succèdent, il fait la connaissance d'un mystérieux passager clandestin, qui pourrait bien détenir des informations cruciales pour leur enquête...