Ce processus d’introspection encourage à reconnaître et à intégrer ses côtés obscurs afin de parvenir à une harmonie intérieure. Le livre ne se limite pas à cet aspect et introduit également le "light work", qui vise à mettre en lumière les qualités et talents individuels pour exploiter pleinement son potentiel.

Cécile Neuville enrichit cette exploration personnelle avec des références symboliques à l’alchimie, rendant le parcours plus profond et significatif. Le livre propose un journal interactif en 50 étapes, incluant des exercices d’écriture introspective et des pratiques pour des prises de conscience clés, agissant comme une forme d’auto-psychothérapie. Cela permet de mieux se connaître, de guérir ses blessures et de surmonter peurs et insécurités.

Les éditions Solar nous en proposent les premières pages en avant-première :

Outre sa pratique en psychologie, Cécile Neuville est fondatrice de l'Académie Rêvolution et du Club des Rêveuses Entrepreneuses. Spécialiste de la psychologie positive, elle est l’auteure de 14 ouvrages, y compris Mon cahier pensée positive chez Solar.