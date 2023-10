UCC Dolores Tome 5 : Les sables de Tishala

Mony road Quelques années ont passé... L'U. C. C. Dolores est bloqué sur la planète Tishala, composée de sable et de pierre, hérissée de plates-formes de forage pompant ses richesses pour le compte de la puissante Ligue des Marchands. Un monde au bord de l'agonie dans lequel Lune, la fille de Mony, est souffrante, les poumons rongés par la pollution. La seule solution serait de quitter au plus vite cette planète toxique mais les vents acides de Tishala ont rongé le système de navigation du Dolores, rendant impossible tout voyage intersidéral. Et réparer le vaisseau coûte très cher ! Devant l'urgence, Mony décide de louer ses talents de tireuse d'élite au célèbre capitaine Sharkis, chef d'une véritable armée de mercenaires sans foi ni loi. Malgré les réprobations de Shaël et Tuco, Mony participe à une mystérieuse chasse qui la conduit au-delà des territoires interdits où règnent les terribles Racleurs de carcasses et la légendaire tribu des Invisibles. Dans ce nouveau cycle, le couple Tarquin confronte leur héroïne à un monde en désagrégation, épuisé par une exploitation vorace des richesses naturelles. Ce nouveau terrain de jeu proche d'un univers chaotique à la Mad Max leur permet de parsemer cette aventure menée tambour battant de quelques graines de réflexion sur des problématiques actuelles. La narration toujours impeccable de Didier Tarquin et la force des ambiances colorées de Lyse emballent ce nouvel opus avec la maestria d'un classique de la SF.