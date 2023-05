Il nous restera ça

A trente-trois ans, Iris trimballe sa vie dans une valise. Théo, dix-huit ans, a peu de rêves, car ils en foutent partout quand ils se brisent. A soixante-quatorze ans, Jeanne regarde son existence dans le rétroviseur. La jeune femme mystérieuse, le garçon gouailleur et la dame discrète se retrouvent par hasard et malgré eux dans une colocation. C'est le début d'une histoire pleine de surprises, celle de trois solitudes qui se percutent, de ces rencontres inattendues qui sonnent comme des évidences. Virginie Grimaldi trouve les mots justes. Une vraie peintre des sentiments. Marie France. Portée par l'écriture, l'humour et surtout la sincérité de l'autrice, ce très beau texte qui aborde sans tabou ni cliché la précarité, l'isolement, la vieillesse ou encore la perte d'un être cher, est une formidable leçon de vie. Le Parisien.