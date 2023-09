Hamish Macbeth Tome 19 : Lettres fatales

Une série de lettres anonymes sème le trouble à Lochdubh. Truffées d'accusations farfelues, elles pourraient prêter à rire, mais lorsque la receveuse des postes est découverte pendue, un message cruel sous ses pieds ballants, la petite ville bascule dans l'horreur. Persuadé qu'il s'agit d'un meurtre, Hamish Macbeth ameute la presse. Son attention est toutefois détournée par une amie de son ex-fiancée venue semer la zizanie dans son ex-couple, et par la journaliste Elspeth Grant, prête à tout pour élucider l'affaire... Pris entre deux feux, Hamish doit se concentrer sur son but : freiner au plus vite les ardeurs de cette plume assassine.