Cahier de Français 6e

Une nouvelle collection de cahiers de français, pour un apprentissage méthodique et progressif. - Toutes les dimensions de la langue en 5 parties : Grammaire, Conjugaison et emplois des verbes, Orthographe, Vocabulaire, Expression écrite et orale. - Des leçons synthétiques faciles à mémoriser dans lesquelles l'élève vérifie sa compréhension - De nombreux exercices de difficulté graduée - Les trois compétences régulièrement entraînées : "J'applique pour lire" , "J'applique pour dire" , "J'applique pour écrire" . - Des pages spécifiques Dictées préparées et Méthode. - Des bilans auto-évalués pour vérifier ses acquis sur un ensemble de notions. - Des jeux et des défisà faire seul ou en binômes, pour rendre la grammaire ludique. Les + numériques : pour l'élève, de nombreux exercices autocorrectifs supplémentaires ainsi que des audios (dictées, bilans, orthographe) ; pour l'enseignant, une proposition de progression et des dictées préparées supplémentaires.