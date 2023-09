Pourquoi l'Histoire a effacé les femmes De tout temps, les femmes ont agi. Elles ont régné, écrit, milité, créé, combattu, crié parfois. Et pourtant elles sont pour la plupart absentes des manuels d'Histoire. Pourquoi ce grand oubli ? De l'âge des cavernes jusqu'à nos jours, Titiou Lecoq s'appuie sur les découvertes les plus récentes pour analyser les mécanismes de cette vision biaisée de l'Histoire. Elle redonne vie à des visages effacés, raconte ces invisibles, si nombreuses, qui ont modifié le monde. Pédagogue, mordante, irrésistible, avec elle tout s'éclaire. Les femmes ne se sont jamais tues. Ce livre leur redonne leurs voix. Véritable phénomène depuis sa sortie, Les Grandes Oubliées de Titiou Lecoq a conquis plus de 100 000 lecteurs et lectrices en quelques mois. " Il faut lire ce livre ! Brillant, drôle et hyper accessible. " ELLE " Un livre édifiant que l'on dévore. A offrir absolument ! " La Grande Librairie " Il existe des livres qui hantent les lecteurs. Ce livre est un de ceux-là. " France Inter