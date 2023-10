Super nickel. Les meilleures recettes de la table 55

Qui n'a pas entendu parler de Michel Dumas ? Avec son allure des années 1970, et sa petite cuisine en carrelages bleus, ce chef est devenue une star du web grâce à ses vidéos Youtube. Mais avant de se faire remarquer pour son allure et son humour, Michel Dumas cartonne pour ses recettes et la transmission de ses techniques culinaires. Le chef propose des recettes gourmandes et ultra fiables, tout autant une issues du patrimoine gastronomique français (soupe à l'oignon, boeuf bourguignon), du Québec, sa terre d'adoption (poutine, beignets queues de Castor, gâteau aux bleuets), que de l'étranger (poulet au caramel et au gingembre, burgers, couscous). Plus de 45 recettes illustrées et agrémentées d'anecdotes inédites du chef.