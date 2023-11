Astérix et Andrea toujours sous potion magique

La bande dessinée est toujours en position dominante puisque 6 des 10 meilleures ventes sont des œuvres du 9e art. En plus de l'irréductible Gaulois, le Tome 2 de Lou ! sonata (Glénat) entre directement en 4e position avec 15.872 lecteurs en première semaine. Mortelle Adèle (Mr Tan And Co) continue sur sa bonne lancée en plaçant encore une fois 2 titres dans le top 10 : Mortelle Adèle et les reliques du chat-lune est 5e avec 13.277 ventes et J'apocalypse grave !, tome 20 de la série, est 9e avec 10.761 ventes.

Blacksad tome 7 : alors, tout tombe partie 2, de Juan Díaz Canales et Juanjo Guarnido (Dargaud), prend la 7e position en vendant 11.658 exemplaires. Et Miyazaki se place 10e avec Le voyage de Shuna (Sarbacane) qui conquiert 9953 nouveaux lecteurs.

Triste Tigre de Neige Sinno (P.O.L) profite de son Prix Femina pour vendre 12.649 livres et se maintenir en 6e position. Pendant ce temps, le poche de Ne me remerciez pas ! de Martial Caroff (Fayard) arrive dans le top 10 pour sa deuxième semaine avec 11.078 ventes qui lui permettent de s'installer en 8e position.

36 nouvelles entrées dans le top 200, la 54e place (au hasard) est occupée par Sur tes traces de Harlan Coben qui écoule 3500 exemplaires tout pile, et la 154e (au hasard toujours) par La France d'après : tableau politique de Jérôme Fourquet (1855 ventes pour le Seuil).

