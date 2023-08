Titeuf Tome 18 : Suivez la mèche

La mèche blonde la plus iconique de la bande dessinée revient en force ! Que Titeuf soit à l'école, en pause, chez lui ou avec ses amis, il observe toujours attentivement son environnement. Dans ce nouveau volume rempli de gags astucieux, touchants et en phase avec notre temps, Titeuf s'interroge sur des sujets actuels tels que l'écologie, les médias sociaux, les risques d'Internet et même un brin de science !

Il brave le défi de l'appel au tableau et ses équations redoutables, fait face aux véritables monstres de la vie quotidienne qui ne sont pas toujours ceux qu'on imagine, et bien entendu, s'interroge sur les mystères de l'amour et du désir, domaines où son ami Hugo semble avoir une longueur d'avance. Passionné de super-héros, sportif et amoureux des animaux, Titeuf est également épris de Ramatou, une végétarienne. Pour elle, il est même prêt à changer son régime alimentaire !

Même si ses performances scolaires ne sont pas époustouflantes, Titeuf a réussi à se faire une place au conseil de classe en tant que délégué. Peut-être qu'en améliorant ses notes en maths, il obtiendra enfin ce téléphone tant désiré ! En attendant, il brille par son humour, ses farces et sa joie de vivre, tout en essayant de comprendre, à sa façon, le monde complexe des adultes.