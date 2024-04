Six essais pamphlétaires de David Graeber

Ces textes, accessibles et concis, synthétisent les idées qu'il a développées à partir de son engagement dans des actions militantes, notamment avec le Direct Action Network et divers groupes anarchistes.

Il revisite les principaux thèmes abordés dans ses œuvres majeures, telles que Dette : 5000 ans d'histoire, Bureaucratie : l'utopie des règles et Bullshit Jobs. Les six essais de ce recueil, écrits entre 2004 et 2010, adoptent un ton souvent pamphlétaire. David Graeber explore ainsi des signes d'espoir au sein d'un environnement politique souvent morose. Traduit par Vassily Pigoudines.

Les éditions Rivages nous en proposent les premières pages en avant-première :

David Graeber (1961-2020), anthropologue, anarchiste et activiste, fut professeur à la London School of Economics et figure de proue du mouvement Occupy Wall Street.

Son travail a influencé une génération de militants et d'intellectuels.