António Salazar, le "Moine-Dictateur"

Le spécialiste reconnu de l’histoire contemporaine du Portugal, Yves Léonard, raconte une intransigeante, austère, réservée, conservatrice et habile figure, qui choisit le nom de l'admirée mère, Salazar, peu commun dans l'ancien Portugal à la moustache saillante.

Des origines modestes aussi, au sein d'une société fortement hiérarchisée, compensée par une acuité intellectuelle, de la bête à sang froid, mais pas sans conviction. Comment cet intello, autant l'inverse d'un tribun que d'un homme d'arme, gardera le pouvoir jusqu'au bout, une quarantaine d'années ? Un système qui tombera peu après sa disparition...

La Troisième Voie portugaise

À l'Université de Coimbra, seul établissement supérieur du pays à l'époque, il se lie d'amitié avec des futurs personnages de premier plan, tel que le futur cardinal Cerejeira, le militantisme catholique en partage. Brillant dans ses études de droit, il se spécialise en économie politique. En 1926, malgré l'invitation à participer au gouvernement post-coup d'État, le professeur, méfiant envers les tendances militaires et préoccupé par la santé de sa mère, choisit de se retirer.

En 1928, appelé à nouveau comme ministre des finances, il ne tarde pas à prouver son efficacité, assainit les finances publiques portugaises avec des mesures strictes de contrôle des dépenses et de renforcement de la fiscalité. Il cultive l'image du sauveur technocratique, s'inspire de la mythologie sébastianiste d'un renouveau du Portugal à la gloire d'autant, renforce son contrôle personnel sur les finances nationales, et se révèle intraitable face à la corruption, à l'image d'un Xi Jinping.

L'habile gestionnaire providentiel devient en 1932 Président du Conseil. Il rédige une nouvelle constitution. L'Estado Novo, la dictature de Salazar, s'enracine, non par un renversement, mais une adaptation de la république. La censure y est omniprésente et le contrôle rigoureux. Pour ce faire, il est soutenu par une police politique, la PIDE, l’Église, la hiérarchie militaire et le patronat. Il reste simultanément à distance des mouvements fascistes européens : son Portugal se présente comme une troisième voie, ni fasciste ni libérale.

À l'âge salazariste, le pays se fige dans une immobilité : la répression est implacable, mais discrète, qui s'efforce de maintenir les citoyens désengagés de la vie politique. Comme si le Portugal avait ramené de la Macao chinoise cette tyrannie de l'absence de conflit. La politique ne doit plus être une guerre interne d'hommes (relativement) libres. Parti unique, stabilité de façade. Parallèlement, il exalte un récit national glorifiant la grandeur passée, sur les mers et aux quatre coins du monde, sous le patronage de l'infant Henri. Il en serait le continuateur politique, avec sa doctrine de la neutralité.

Après la chute du nazisme, le dictateur maintient le soutien des alliés occidentaux grâce à des stratégies pragmatiques, notamment la négociation des bases aériennes des Açores avec les Britanniques et les Américains. Il faudra un AVC en 1968 pour éloigner le vieux roublard du pouvoir, mais le 25 avril 1974, la chanson Grândola, Vila Morena, jouée sur la radio portugaise, signale la Révolution des Œillets, la fin du système Salazar. Mort en 1971, il ne verra la chute de sa lisse dictature.

Un dirigeant vintage

Le chef d'État a terminé figure anachronique, bien qu'initialement en avance sur son temps, dans son libéralisme économique notamment, releva Friedrich Hayek avec une certaine admiration. À l'époque où la colonisation n'est plus défendable, il insiste lourdement pour sauver celles du Portugal, comme un vieux têtu, un droitard idéaliste. Il prônait une politique de l'autarcie, cherchant à rendre son pays autosuffisant, tout en maintenant les liens traditionnels avec ses colonies africaines.

L'année 1961 est un moment charnière avec la perte des comptoirs indiens et le début de la révolte en Angola. Le début de la fin pour l'empire colonial portugais qui va faire, comme papy, de la résistance... Le Lusotropicalisme, théorie promue par le régime, prônait un métissage culturel fantasmé, quand la répression violente des insurrections soulignait le gouffre entre les idéaux propagés et l'oppression exercée.

La révolution, cette fois dans les frontières du Portugal, orchestrée par des officiers militaires qui ont servi dans les guerres coloniales, est menée non pas par des généraux, mais par des officiers intermédiaires, excédés par le bourbier colonial sur le terrain. C'est finalement l'incapacité du régime à s'adapter aux réalités modernes qui sera mise à jour. On ne peut rien face à l'esprit du temps, autre nom des conditions objectives. Ses politiques maintinrent le Portugal isolé sur le plan international et économiquement arriéré par rapport à ses voisins européens. Une certaine stabilité et une croissance économique lui valurent un soutien non négligeable de certaines factions de la population.

António Salazar fut l'un de ces derniers avatars du paternalisme politique, avec les De Gaulle et autres Franco ou Churchill.

Yves Léonard offre avec cette biographie événement une exploration minutieuse et nuancée de ce personnage ambiguë, grâce à l'exploitation de documents portugais inédits. Publiée à l'occasion du cinquantième anniversaire de la Révolution des Œillets, du 25 avril 1974, elle rend compte des multiples facettes de l'ancien dictateur, qui a modelé le destin d'une nation à un carrefour de l'histoire européenne.