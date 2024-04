Le Livre à Metz 2024 : bas les masques pour cette 37e édition

La 37e édition du festival Le Livre à Metz - Littérature et Journalisme, prévue du 19 au 21 avril 2024, accueille 180 participants parmi lesquels figurent des écrivains, des journalistes, des créateurs de bandes dessinées et des illustrateurs pour enfants. Le tout autour d'une thématique, Gare aux apparences...

La 37e édition du festival Le Livre à Metz promet d'inaugurer un nouveau chapitre de succès, à la suite de l'éclatante réussite de l'édition 2023. Elle avait attiré 27.000 visiteurs, réuni 247 invités et orchestré 89 événements à travers 26 lieux emblématiques de la ville.

Pour l'édition 2024, une thématique en forme d'avertissement, Gare aux apparences... Elle explorera les nuances entre langage et vérité à travers les prismes enrichissants de la littérature et du journalisme.

Plus de 80 événements gratuits, variés et accessibles à tous, seront au programme, comprenant des rencontres, grands entretiens, débats passionnants, séances de dédicaces, ateliers BD et jeunesse, expositions captivantes, spectacles et projections de films.

Parmi les temps forts de cette édition, le festival aura l'honneur d'accueillir trois invités d'exception qui enrichiront les discussions et les échanges : Éric Fottorino, journaliste et romancier reconnu ; Frédéric Pillot, illustrateur jeunesse dont l'œuvre parle autant aux petits qu'aux grands ; et Frank Pé, dessinateur de bandes dessinées, dont le talent est salué par le public et la critique.