Pour Noël, Astérix, Lagaffe ou un Prix Goncourt ?

Pour le reste du top 10, on retrouve presque tous les titres de la semaine dernière, seul Le Voyage de Shuna de Miyazaki, en 6e position avec 26.987 ventes, pousse le tome 20 de Mortelle Adèle hors des 10 meilleures performances hebdomadaires (14e avec 18.279 ventes).

L'héroïne de Mr Tan et Diane Le Feyer n'a tout de même pas abdiqué puisque Mortelle Adèle et les reliques du chat-lune est 10e grâce à ses 20.932 nouveaux jeunes lecteurs. Le tome 106 de One Piece vend 30.491 exemplaires et prend la 5e position.

Son odeur après la pluie (Stock) se vend à 32.425 exemplaires et passe en 4e position. En 8e et 9e place, La tresse de Laetitia Colombani (22.865 exemplaires vendus), et Triste tigre de Neige Sinno (21.916 exemplaires vendus). Enfin, en 7e position, 13 à table, l'opération 1 livre = 5 repas pour les Restos du coeur, s'écoule à 23.348 exemplaires.

À nouveau, seulement 24 nouvelles entrées cette semaine. Parmi elles se trouvent peut-être quelques futurs stars du repas de Noël, comme L'amour de François Bégaudeau (3.645 ventes, 182e position) ou Proust, roman familial de Laure Murat (3.803 ventes, 170e). La meilleur remontée hebdomadaire est celle de Luz, avec Testosterror, qui gagne 88 places et se positionne 39e avec 8.992 exemplaires vendus.

Crédits photo : Nathan Lemon / Unsplash