Mort de Georges Forestier, spécialiste de Molière, Corneille et Racine

Sa carrière académique a été marquée par des contributions significatives à l'étude des œuvres de Molière, Corneille, et Racine, ainsi que par la direction de projets éditoriaux d'envergure comme les éditions Pleiade de Molière et Racine​.

Georges Forestier prit la tête de plusieurs établissements de recherche de premier plan, tels que le Centre de recherche sur l'histoire du théâtre et le Centre d'étude de la langue et des littératures françaises. Il fonda également le Théâtre Molière Sorbonne et collabora avec le chercheur Mickaël Bouffard pour présenter une version innovante du Malade imaginaire. Cette nouvelle interprétation connut un franc succès lors de ses deux représentations à l'Opéra Royal de Versailles en 2023.

L'impact académique de son travail s'étendit à travers de nombreuses publications et projets éditoriaux sur des figures telles que Racine, Molière et Corneille. Parmi ses contributions notables, l'ouvrage Passions tragiques et règles classiques : essai sur la tragédie française publié en 2003 chez PUF, enrichit considérablement la compréhension des dramaturges classiques et de leur contexte historique et culturel.

En 2021, pour célébrer le 400ème anniversaire de la naissance de Molière, la Comédie-Française a monté Tartuffe ou l’hypocrite dans une version que Georges Forestier prétend être l'originale. Cette version en trois actes, contrairement à la version en cinq actes adaptée sous Louis XIV pour éviter la censure, offre une critique plus directe de l'hypocrisie religieuse. La mise en scène par Ivo Van Hove, avec Dominique Blanc, Denis Podalydès et Marina Hands dans les rôles principaux, a rencontré un grand succès, avec toutes les représentations à guichet fermé et une tournée européenne en 2022.

Forestier, en reconstruisant la pièce, avait supprimé deux personnages et réécrit certains vers, ce qui a mené à un contentieux avec la Comédie-Française sur les droits d'auteur. Il revendiqua d'être l'"auteur-adaptateur" de cette version, argumentant que sa création constituait un nouvel objet artistique, conduisant à une plainte contre l'institution. Reste que l'adaptation avait été vivement saluée par la critique.

Sa perte est ressentie profondément dans le monde universitaire et littéraire, où son héritage continue d'influencer les études théâtrales classiques françaises. « Sa méthodologie unique, qui visait à pénétrer dans l’atelier de l’écrivain pour comprendre le processus créatif, a laissé une marque indélébile dans le domaine des études littéraires », indique l’université dans un communiqué.

Il a signé de très nombreuses préfaces accompagnant les pièces de théâtre des auteurs du XVIIe, ainsi qu’une biographie de Molière et d’autres études sur le dramaturge. Cette biographie, publiée en 2018, est considérée comme une référence essentielle et son oeuvre majeure, apportant un éclairage nouveau sur la vie et l'œuvre du dramaturge, en se basant sur une approche multidisciplinaire et en démythifiant plusieurs idées reçues​​.

