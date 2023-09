" J'ai décidé de tout regarder avec mes deux yeux, même s'ils pouvaient me faire rire et pleurer en même temps, pour tout voir en entier. " Baptiste Beaulieu est médecin généraliste et écrivain, auteur de Les gens sont beaux, vendu à plus de 100 000 exemplaires. On a deux yeux pour voir est son deuxième album jeunesse.