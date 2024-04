Une aventure à la rencontre des mystérieux hommes-oiseaux

Hannah a finalement atteint les terres sauvages de l'Est, où se trouve une forêt d'arbres géants. Qui sont ces êtres ressemblant à des oiseaux qui y vivent ? À l'ouest des montagnes, la cité de pierre est envahie. Prunelle est renvoyée de force à Halanga, où elle découvre son destin funeste : épouser Sixte, dont le pouvoir est illimité. Pour aider les siens et défier le tyran, Hannah devra rassembler ceux qui résistent encore dans l'ombre et espérer que les arbres, le vent et la pluie soient de nouveau de son côté...

Les éditions Syros nous en proposent les premières pages en avant-première :

Katrina Kalda, née en Estonie en 1980, est arrivée en France à l'âge de dix ans. Elle a étudié les lettres à l'École normale supérieure de Lyon et est agrégée de lettres modernes. Elle est l'autrice de quatre romans publiés chez Gallimard dans la collection blanche, dont Un roman estonien (2010) et La mélancolie du monde sauvage (2021). Elle a reçu plusieurs prix littéraires, dont le Prix du rayonnement de la langue et de la littérature françaises de l'Académie française en 2013.