Bordeterre Tome 1 : Les âmes débordées

Au commencement, le roman de Julia Thévenot (2020, Sarbacane) : quatre ans plus tard, l'univers déjà fantastique de Bordeterre est confié au dessinateur Timothée Leman et son style si reconnaissable. Et une question : quelle autre association aurait crée plus belle harmonie, les mots de l’une nourrissant la palette délicatement monochromatique de l’autre ?

L’histoire commence lorsque Inès, accompagnée de son frère Tristàn, traverse accidentellement un portail qui les mène à Bordeterre, un monde parallèle étrange et inquiétant, situé juste à la limite de la Terre.

Dans ce nouvel univers, la technologie est interdite et le monde est régi par des règles strictes sous la surveillance des « contrôleurs ». Frères et sœur séparés, se retrouvent rapidement impliqués dans les intrigues de ce monde, chacun dans un camp opposé...

Timothée Leman apporte ici son style remarquable, où le fantastique croise le surréalisme — le tout dans un récit de fantasy profondément marqué. L’utilisation audacieuse des couleurs souvent dans des palettes contrastées donne une dimension onirique aux images. Et là encore, accentue la cité chimérique où les enfants sont tombés.

Des traits fins avec un grand souci du détail confèrent une richesse plus grande encore à l’aventure. Familier des atmosphères mystérieuses ou sombres, Leman sort ici de ses thèmes et sublime le roman originel.

C’est une pure splendeur, autant qu’un plaisir de redécouvrir le texte de Julia Thévenot, si magnifiquement exprimé.

(NdA : Timothée a déjà expliqué pourquoi Alma n’était pas aussi ronde dans la BD que le roman : « J'ai essayé mais je n'étais pas satisfait de mes dessin et donc j'ai préféré rester sur des design que je maîtrise. Par contre oui il faudrait que je travail sur différents types de corps en premier et second plan. » On attend désormais le tome 2 avec impatience.)