Le torero Juan Bautista, "Roi de France" des arènes

À travers les lettres écrites entre 2001 et 2006, l'auteur dévoile les premières années tumultueuses de Bautista, marquées par une interruption soudaine de sa carrière en 2003, suivie d'un retour triomphal en 2005. Cet ouvrage retrace le parcours du matador, culminant avec sa légendaire faena sous la pluie à Dax le 15 août 2006.

Vingt ans plus tard, Yves Charnet, écrivain-matador lui-même, explore la nostalgie de ces années marquantes, tissant des parallèles entre la vie de l’homme et les saisons de la tauromachie. Il questionne ce qui persiste de ces années dorées, prolongeant son exploration littéraire sur la vie, l’art et la quête incessante de soi à travers les époques.

Les éditions Au Diable Vauvert nous en proposent les premières pages en avant-première :

Né à Nevers en 1962, ancien élève de l'ENS et spécialiste de la poésie moderne, Yves Charnet est reconnu pour son style unique qui flirte avec la poésie et l'autofiction.

Auteur de plusieurs ouvrages acclamés, dont Proses du fils et La tristesse durera toujours, il continue d'innover en collaborant avec des artistes tels que les comédiens Jacques Bonnaffé et Denis Podalydès, et son fils, le pianiste Augustin Charnet, pour des performances mêlant texte et musique.