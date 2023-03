Désenchantées

La disparition de Sarah Leroy, quinze ans, a bouleversé la petite bourgade de Bouville-sur-Mer et ému la France entière. Dans chaque foyer, chaque bistrot, on élaborait des hypothèses, mais ce qui est vraiment arrivé, personne ne l'a jamais su. Vingt ans plus tard, Fanny revient sur les lieux de ce drame qui a marqué sa jeunesse. Et c'est tout un passé qui resurgit... Car l'histoire de Sarah Leroy, c'est aussi un peu la sienne, et celle d'une bande de filles. Une histoire qui a l'odeur des premières cigarettes et du chlore de la piscine municipale, des serments d'amitié et, surtout, des plus lourds secrets. Avec finesse et un vrai sens du suspense, Marie Vareille met à nu les rouages de l'amitié féminine dans un roman d'apprentissage captivant et rempli d'émotion. Ce récit est brillant, intelligent, épatant, percutant. Pascale, de @entredeuxpages. Un livre fort, qui vient nous chercher. Il faut le découvrir, le lire, le savourer. Louise, de @livresse_delire_delivre. Une enquête très bien menée, surprenante, et maîtrisée du début à la fin. Clélia, de @cherlecteurvirgule.