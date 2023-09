Tintin. Numéro spécial 77 ans. L'hommage des auteurs et autrices d'aujourd'hui aux personnages mythiques du journal Tintin

En 2023, les Editions du Lombard fêtent leur septante-sept ans et, pour l'occasion, font renaître le journal Tintin le temps d'un numéro exceptionnel ! Cette prestigieuse publication, de près de 400 pages de courts récits créés spécialement pour célébrer l'histoire de ce périodique qui a marqué le paysage du 9e Art, rassemblera plus de 80 autrices et auteurs réunis pour rendre hommage aux héros qui ont fait et feront rêver toutes les générations. Des articles de presse seront également à découvrir ainsi qu'un dossier inédit réalisé par les Editions Moulinsart, partenaire incontournable de cette publication-événement.