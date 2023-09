Ecrit par l'auteur de la biographie autorisée de Steve Jobs, voici le récit intime de l'innovateur le plus fascinant et le plus controversé de la planète. Visionnaire défiant toutes les règles, Elon Musk est l'homme qui a fait entrer le monde dans l'ère des voitures électriques, de l'exploration spatiale privée et de l'intelligence artificielle. Ah, au fait : il a aussi racheté Twitter. Durant son enfance en Afrique du Sud, Elon Musk est la cible des violences de ses camarades. Un jour, une bande le pousse du haut d'une volée de marches et le roue de coups, réduisant son visage à une masse de chair boursouflée. Il passe une semaine à l'hôpital. Mais les blessures physiques sont peu de choses face aux balafres émotionnelles que lui inflige son père, ingénieur véreux et rêveur charismatique. A son retour, ce dernier le traite d'idiot et de bon à rien. L'ombre portée de son père pèsera longtemps sur lui. Musk est devenu un homme-enfant coriace mais vulnérable doté d'une tolérance anormalement élevée au risque, d'un goût brûlant pour le scandale, d'un instinct messianique grandiose et d'une ardeur impitoyable quand elle n'est pas funeste. Début 2022 - à la suite d'une année marquée par le lancement de 31 satellites par SpaceX, la vente d'un million de Tesla et sa consécration en tant qu'homme le plus riche de la planète -, Musk déplore sa tendance à semer la zizanie. Dans le même temps, il achète des parts de Twitter en secret et devient le propriétaire du terrain de jeu le plus convoité du monde - sa revanche contre les violences subies à l'école. Pendant deux ans, Isaacson a marché dans les pas de Musk, suivi ses réunions, parcouru ses usines avec lui ; il l'a interviewé pendant des heures, ainsi que sa famille, ses amis, ses collègues et ses adversaires. En résulte un ouvrage révélateur, émaillé de récits fabuleux où alternent cataclysmes et triomphes, et qui pose la question suivante : les démons qui aiguillonnent Musk sont-ils aussi le moteur du progrès ?