Frieren Tome 10

Que deviennent les héros une fois le mal vaincu ? A l'issue d'une discussion stérile avec Macht des Terres d'Or, Frieren a néanmoins appris une chose : s'il est impossible pour elle et ses compagnons de le battre, le démon n'est pas pour autant sans faille ! De plus, grâce à Edel et à son vieil ami Lernen, Denken a un atout de taille dans sa manche... Le mage détient en effet les souvenirs du puissant sage du chaos... sur les cent dernières années ! Avec l'aide de l'elfe, il plonge dans la mémoire de l'ennemi, afin d'y trouver une lueur d'espoir... Parviendront-ils à percer les mystères qui entourent la citadelle de Weise et son occupant ? Primé de nombreuses fois au Japon pour la beauté de son trait et la justesse de ses personnages, Frieren offre un regard neuf sur l'heroic fantasy ! Dans cet univers à la fois touchant, poétique et enthousiasmant, vivez "l'après" sur les traces d'une elfe à la recherche du sens de l'amitié.