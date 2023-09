Happy Hours. Brunch, lunch, dinner & cocktails

" Happy hours, c'est mon mode de vie, mes recettes de wannabe cuistot, qui prennent rarement plus de 15 min, mais permettent de se régaler, mes séances de sport, mes shots préférés, mes pensées, mes restos favoris. Secouez le tout et ça devrait donner un joyeux mélange". Des tips pour faire ses courses, un peu de routine sport, de Contre-Soirée et surtout 70 recettes saines et gourmandes, du petit déjeuner au retour de soirée, en passant par le brunch, le déjeuner, l'apéro ou les cocktails... Anna RVR vous embarque pendant une journée dans sa vie et dans son assiette pour montrer à quiconque en a besoin qu'on peut être fêtard, sportif, indépendant, entouré, extraverti, introverti, gourmand, sain, tout ça à la fois. Anna RVR (@annarvr) partage son quotidien sur les réseaux sociaux depuis des années et anime un podcast qui s'appelle Contre-Soirée. Vous tenez son premier livre entre les mains.