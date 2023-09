Sakamoto Days Tome 10

Sakamoto et Shin mènent l'enquête au sein de la JCC. Leur objectif : découvrir la mystérieuse base de données contenant des informations sur le passé de Slur. Shin remonte la piste d'un professeur qui en connaîtrait plus à ce sujet, avec la ferme intention de lui tirer les vers du nez, quitte à utiliser ses poings s'il le faut ! De son côté, Sakamoto confronte Amane, un élève qui est aussi un grand admirateur de Slur. Les manigances de ce dernier entraînent la JCC vers la plus grande crise de son histoire !