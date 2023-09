Journal. Janvier-juin 2020

Samedi 8 février 2020 "Première soirée de libre depuis un mois, mon mari et moi allons au cinéma. Appel du PR. Je m'extirpe de mon siège rapidement, dérangeant sans vergogne toute la rangée. C'est la première fois que j'ai l'occasion de lui parler du coronavirus seule à seul. L'unique lieu isolé est un petit escalier qui monte vers les toilettes, sur les marches duquel je me recroqueville. Tout est sombre autour de moi. Je sais ce que je m'apprête à lui dire. Je peux enfin faire état de mon pressentiment et du tsunami que je crains voir arriver. "Monsieur le Président, voilà le tableau tel que je l'imagine dans les semaines ou mois qui viennent." "A travers ce Journal tenu entre janvier et juin 2020, je veux révéler des instants de notre histoire commune, l'envers du décor, les pièces manquantes du puzzle, celles détenues par la responsable politique que j'étais. J'espère que ce journal pourra éclairer le récit national, avec ses succès et ses échecs, et aider à un retour d'expérience collectif. C'est pour moi l'occasion de rendre accessible aux Français un morceau de leur histoire."