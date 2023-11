Millénium Tome 7 : La fille dans les serres de l'aigle

Le nord de la Suède est devenu le nouveau far-west. Des multinationales sans scrupules n'hésitent pas à venir s'y installer et détruire l'environnement pour s'enrichir toujours plus, pendant que des bandes criminelles, attirées par cet énorme nouveau flux d'argent, opèrent dans l'ombre. Mikael Blomqvist et Lisbeth Salander se retrouvent malgré eux au milieu d'une bataille sans merci, où les forces du mal sont prêtes à tout pour faire fortune. Et où les hommes n'aiment toujours pas les femmes.